Wie bei Ann-Kathrin? Lulu geht "Let's Dance" gelassener an

Zuletzt musste Mark Keller (59) aus gesundheitlichen Gründen bei Let's Dance aussteigen. Während sich damit eine Tür für den Schauspieler geschlossen hatte, öffnet sich wiederum eine andere für Lulu Lewe. Die Musikerin darf zur Show zurückkehren. Im Netz zeigt sich die Blondine nun voller Tatendrang. Dabei scheint sich auch etwas in ihr verändert zu haben. "Ich habe das Gefühl, ich habe so eine Leichtigkeit bekommen, weil ich habe ja eigentlich nichts mehr zu verlieren", teilt sie in ihrer Instagram-Story mit und ergänzt: "Es kann ja nichts Schlimmeres passieren als das, was ich eh jetzt schon kenne – wie es sich anfühlt rauszufliegen."

Allem Anschein nach trägt die besagte "Leichtigkeit" wohl auch dazu bei, dass sie sowohl das Training als auch die bevorstehende Liveshow noch einmal in einem ganz neuen Licht sieht. "Deswegen habe ich jetzt auch voll viel Spaß. Noch mehr als vorher, weil ich jetzt ein bisschen befreiter bin", erklärt Lulu dazu weiter auf Social Media. Dass sie überhaupt noch einmal die Chance bekommt, auf das Tanzparkett zu treten, erfüllt sie derweil mit besonders viel Freude. "Ich bin dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und habe jetzt in den vergangenen anderthalb Tagen eine Menge Spaß gehabt und ich freue mich da total drauf."

Lulu ist nicht die einzige "Let's Dance"-Kandidatin, die ihr Comeback in der Show feiert. In der vergangenen Woche durfte bereits Ann-Kathrin Bendixen gemeinsam mit Valentin Lusin (37) erneut die Zuschauer- und Jury-Herzen auf ihre Seite bringen. Damals berichtete auch sie von einer veränderten Einstellung – ähnlich wie die Schwester von Sarah Connor (43) es nun tut. "Ich habe so eine 'Egal-Einstellung', die mir vorher die ganze Zeit gefehlt hat. Vorher habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss Leuten gefallen", erklärte die Weltenbummlerin im Anschluss an die vergangene Aufzeichnung im Interview mit RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen, Valentin Lusin, Lulu, Massimo Sinató und Victoria Swarovski

Getty Images Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

