So hat Miley Cyrus ihren gestählten Traumkörper erreicht!

Anfang des Monats wurde Miley Cyrus (31) eine große Ehre zuteil – sie gewann ihren ersten Grammy. Videos ihres Auftritts bei der Preisverleihung gingen im Anschluss im Netz viral. Grund dafür war zwar auch die überschäumende Freude der Sängerin, primär jedoch ihr gestählter Körper, den sie in einem knappen Glitzerkleid so richtig in Szene setzte. So arbeitet Miley für ihre Topfigur!

Die "Flowers"-Interpretin ist bereits seit über zehn Jahren ein glühender Fan von Pilates. In ihrem Haus in Calabasas hat sie sich sogar ein eigenes Studio eingerichtet, in dem sie sich einmal pro Tag auspowert, wie Cosmopolitan berichtet. Auch Yoga gehört in ihre tägliche Routine. Doch auch unabhängig von ihren Work-outs pflegt die Musikerin einen aktiven Lifestyle. Wandern gehört zu Mileys großen Leidenschaften – und mit den Hollywood Hills direkt vor der Haustür mangelt es ihr nicht an Möglichkeiten.

Natürlich spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Viele Jahre propagierte der einstige Disney-Star öffentlich eine vegane Diät. Doch auf Dauer scheint ihr der Entzug von tierischen Lebensmitteln nicht gutgetan zu haben. "Ich musste Fisch und Omegas in mein Leben einführen, weil mein Gehirn nicht richtig funktionierte", erzählte Miley im "The Joe Rogan Experience"-Podcast.

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammys 2024

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Getty Images Miley Cyrus auf dem Laufsteg im Jahr 2020

