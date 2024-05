Erwischt: So sieht der Rapper Ski Aggu ohne Brille aus!

Es verrät schon sein Name: Das Markenzeichen des Berliner Rappers Ski Aggu (26) ist eine überdimensionale, verdunkelte Skibrille. Ob in der Bahn, im Bett oder auf der Bühne – wie sein Instagram-Profil zeigt, darf das Lieblingsaccessoire des "Friesenjung"-Interpreten niemals fehlen. Seine Maskierung sorgt jedoch nicht nur für einen coolen Look, sondern hilft auch, seine Identität geheim zu halten. Doch damit ist jetzt wohl anscheinend Schluss! Denn der "Party Sahne"-Sänger, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt, wurde nun erstmals ohne seine Brille von Paparazzi erwischt.

Für das diesjährige OMR-Festival reiste der 26-Jährige nach Hamburg. Bei seiner Ankunft vor dem Hotel Vier Jahreszeiten stieg Ski Aggu im lässigen Tokio Hotel-T-Shirt und weiten Jeans aus dem Auto. Bei dem coolen Look fehlte jedoch eines: Seine Maskierung! Sofort wurde der Blondschopf erkannt und von Fotografen abgelichtet. War dies ein unglücklicher Patzer oder doch geplant? Wie Bild berichtet, waren in dem edlen Hotel auch Superstars wie Kim Kardashian (43) einquartiert. Eigentlich also selbstverständlich, dass Paparazzi vor der Tür warten würden.

Trotz der Offenbarung seiner Identität performte der Rapper bei der Wirtschaftsmesse zusammen mit Otto Waalkes den gemeinsamen Hit "Friesenjung". Seit dem Partysong, den das Musiker-Duo im vergangenen Jahr veröffentlichte, ist Ski Aggu in aller Munde. Bei der 1LIVE Krone 2023 konnte der Newcomer sogar ganze drei Auszeichnungen absahnen. In den Kategorien "Bester Hip-Hop/ R&B Song", "Bester Newcomer Act" und "Bester Song" holte er sich die Krone!

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023

Anzeige Anzeige

Action Press / Steinbrenner, Marco Otto Waalkes bei der 1LIVE-Krone-Verleihung 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Ski Aggus Demaskierung war geplant? Ich denke, er hat in dem Moment einfach nicht darüber nachgedacht. Ja bestimmt! Ist doch klar, dass da Fotografen warten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de