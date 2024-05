Show zehn! Welches "Let's Dance"-Paar ist euer Favorit?

Bei Let's Dance steht in Show zehn etwas ganz Besonderes an: die Musical-Night! In dem Special beweisen sich heute noch fünf Paare und kämpfen um den Titel Dancing Star 2024. Es stehen nicht nur wieder grandiose Choreografien der Promi-Profi-Duos auf dem Programm, sondern auch die Trio-Tänze! Welchem Paar drückt ihr heute Abend die Daumen? Im Rennen sind zum einen noch Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37)! Die zwei feurigen Tänzer bringen das Tanzparkett mit jeder ihrer Performances förmlich zum Glühen – konnten sie euch damit überzeugen? Jana Wosnitza (30) mauserte sich in den vergangenen Wochen an der Seite von Vadim Garbuzov (37) zu einem wahrhaften Jury-Favoriten und kann sich vor Punkten und Lob kaum noch retten. Das heißersehnte Finale scheint ihr zum Greifen nahe zu sein...

Seit Beginn können dagegen Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) überzeugen und eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm – auch der strenge Joachim Llambi (59) scheint von dem Promi-Spross total überzeugt zu sein. Ann-Kathrin Bendixen bekam in der vergangenen Woche eine zweite Chance in der beliebten Tanzshow – offenbar mit Erfolg! Gemeinsam mit Valentin Lusin (37) lernte sie innerhalb von 24 Stunden zwei Choreografien und konnte die Juroren und die "Let's Dance"-Fans von sich überzeugen und wurde mit einer weiteren Runde belohnt. Statt der Influencerin mussten am vergangenen Freitag Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) die Tanzfläche räumen – doch damit ist auch für die beiden noch nicht Schluss! Aufgrund von Mark Kellers (59) Verletzung rücken die beiden nach. Welches Duo ist euer Favorit? Stimmt jetzt unten ab!

Dass er seinen Platz bei "Let's Dance" aufgeben muss, tut Mark offenbar in der Seele weh. "Es ist leider vorbei. Ich muss leider ausscheiden. Ich habe mich an der Achillessehne verletzt, und zwar schon letztes Mal nach dem Magic Moment", erklärte der Schauspieler schweren Herzens in einem Video, welches RTL vorliegt. Er fügte noch hinzu: "Deswegen humpel ich da nicht weiter und muss mich bei euch bedanken, denn nur dank euch und dank ihr [Kathrin] bin ich so weit gekommen. [...] Ich habe so ein Stück von dem Traum, den ich als kleiner Junge hatte, erleben dürfen und das war etwas ganz Besonderes",

