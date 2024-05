Prinz Harry spricht erstmals über seinen kurzen UK-Besuch!

Prinz Harry (39) lässt sich nicht mehr häufig in England blicken. Diese Woche fand er allerdings die Zeit für einen kurzen Heimatbesuch zu Ehren der Invictus Games. Nun veröffentlicht der Royal ein Statement zu seiner Reise. Besonders gefreut habe sich der Prinz über die Unterstützung bei einem Gottesdienst in der Kathedrale von St. Paul. Dort habe der Herzog vor über 1000 Gästen eine Stelle aus der Bibel vorgetragen. "Die Zeremonie war eine ergreifende Zusammenkunft [zu Ehren der] verwundeten und kranken Soldaten und Veteranen weltweit", heißt es auf der Sussex-Webseite.

Außerdem gibt der Rotschopf einen Ausblick auf die Zukunft: "Während wir dieses Jahrzehnt der Erfolge feiern, bereiten wir uns auch mit Vorfreude und Spannung auf die Zukunft vor, insbesondere auf die ersten Winterspiele in Vancouver im nächsten Jahr." Ob der Wahlamerikaner dabei Unterstützung von den Royals erhalten wird, ist fraglich. Unter die vielen Gäste seines Events mischten sich in London keine Mitglieder der Königsfamilie. Stattdessen unterstützte ihn die Familie seiner verstorbenen Mutter. Prinzessin Dianas (✝36) Geschwister Charles Spencer (59) und Lady Jane Fellowes (67) besuchten gemeinsam mit dem 39-Jährigen einen Gottesdienst in der Kathedrale von St. Paul.

Die Problematik seines Rücktritts als arbeitender Royal und der darauffolgenden Spannung mit seiner Familie erwähnt Harry nicht in seinem Statement. Er belässt es bei einer Huldigung derjenigen, die ihn trotzdem noch unterstützen. "Im Namen des Herzogs sprechen wir allen, die die Invictus Games möglich machen, unsere überwältigende Dankbarkeit aus", lässt er ausrichten.

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games 2024

Getty Images Prinz Harry, 2024

