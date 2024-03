Nach Zusammenarbeit: So süß schwärmt Miley Cyrus von Beyoncé

Beyoncé (42) veröffentlichte gerade erst ihr neuestes Country-Album "Cowboy Carter" – und bereits jetzt sorgt dieses für ordentlich Gesprächsstoff. Denn die Musikerin wagt sich mit der neuen Platte nicht nur an ein ihr bislang neues Genre, sondern holte sich für diese auch prominente Unterstützung ins Boot. In "II Most Wanted" singt sie gemeinsam mit Miley Cyrus (31) – und eben genau diese findet nun lobende Worte für die dreifache Mutter. Zu einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil schreibt die Sängerin: "Danke, Beyoncé. Du bist alles [und] mehr. Ich liebe dich."

Dass Miley überhaupt die große Ehre bekommt, gemeinsam mit der "Sweet Dreams"-Interpretin einen Song ihres 27-Tracks-Albums aufzunehmen, erfüllt ihr einen sehnlichsten Wunsch. Wie der einstige Disney-Star verrät, habe Beyoncé bereits seit einiger Zeit einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben. "Ich habe Beyoncé schon geliebt, lange bevor ich die Gelegenheit hatte, sie zu treffen und mit ihr zu arbeiten", schwärmt die 31-Jährige deswegen weiter unter dem Post. Obwohl sie sich nun als echtes Fangirl outet, soll ihre Bewunderung für ihre Musikerkollegin nach der Zusammenarbeit sogar noch weiter gestiegen sein.

Zuletzt musste sich Miley ungewollt mit bedeutend weniger schönen Dingen auseinandersetzen. Innerhalb ihrer Familie kam es zu ordentlich Streit. Der Grund: Mama Tish Cyrus (56)' jetziger Ehemann Dominic Purcell (54) soll kein Geringerer als der Verflossene von ihrer eigenen Tochter Noah (24) sein. Die Beziehungsexpertin Luella Alderson erklärte dazu damals gegenüber Mirror: "Die Situation zwischen Tish und Noah könnte sich auf andere Familienbeziehungen auswirken, auch auf die zwischen Miley und ihrer Schwester."

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus

Wie findet ihr es, dass Miley im Netz von Beyoncé schwärmt? Ich finde es toll, dass sie aus ihrer Bewunderung kein Geheimnis macht. Na ja, an ihrer Stelle hätte ich ihr das vielleicht eher persönlich gesagt. Ergebnis anzeigen



