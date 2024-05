Sechs Jahre nach Avicii: Ex-Freundin Emily ist verstorben

Zwei Jahre lang war Emily Goldberg mit dem Star-DJ Avicii (✝28) liiert. Fast auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Tod verstarb jetzt seine Ex-Freundin. Laut einer Todesanzeige auf der Seite Dignity Memorial sei die junge Frau am 3. April in Kalifornien einer Lungenembolie erlegen. "Emily war eine lebhafte und einzigartige Person, die in ihrem viel zu kurzen Leben viele Abenteuer erlebte", heißt es in der traurigen Nachricht. Offenbar kämpfte die leidenschaftliche Fotografin schon länger mit ihrer Gesundheit. Denn in ihrem letzten Instagram-Beitrag vor knapp einem Jahr berichtete die 34-Jährige bereits von einer Krebserkrankung, die sie aber überlebt hätte. Ob die Erkrankung mit ihrem Tod zusammenhängt, ist jedoch unklar.

In den sozialen Netzwerken bekunden zahlreiche Follower ihr Beileid. Unter Emilys letztem Instagram-Beitrag häufen sich die Kommentare. "Du warst viel zu jung. Ruhe in Frieden", schreibt ein Nutzer traurig. Auch die Fans des verstorbenen DJs, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling heißt, sind offenbar zutiefst von der Nachricht betroffen. "Nun bist du im Himmel wieder vereint mit Tim. Sag Hallo von uns", lautet ein weiterer emotionaler Kommentar.

Auch heute noch trauern viele Fans um den verstorbenen DJ. Vor sechs Jahren, am 20. April 2018, beging der gebürtige Schwede während eines Urlaubs im Oman Suizid. Er verstarb im Alter von nur 28 Jahren. Die Nachricht seines plötzlichen Todes schockierte damals die Musikwelt und Millionen von Fans. Trotz seines großen Erfolges hatte der Musiker jahrelang mit psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit zu kämpfen gehabt.

