Miley Cyrus überrascht Fans mit "Hannah Montana"-Flashback!

Mit nur einem Foto hat Miley Cyrus (31) es geschafft, ihre Fanbase in Nostalgiestimmung zu versetzen – und dabei handelt es sich wahrscheinlich nur um einen glücklichen Zufall. Vor einigen Tagen tauchte auf der Plattform X ein Foto der Sängerin auf, in dem sie superlässig in Jeans und T-Shirt mit einem Fan posiert. Auf dem Kopf trägt sie eine blaue Baseballkappe und ihre Haare hat sie einfach geglättet. Allerdings ist es genau dieses zwanglose Auftreten, das die Fans so emotional macht. "Das ist nicht Miley Cyrus, das ist Miley Stewart! Sie sieht genauso aus wie in 2010", kommentierte ein Fan dazu. Gemeint ist natürlich Mileys Charakter in der Hit-Serie Hannah Montana, mit der ein Großteil ihrer Fans aufgewachsen ist und sie bis heute verbindet.

Mit nur 13 Jahren wurde Miley praktisch über Nacht zur Berühmtheit. Als das Gesicht der Disney-Serie "Hannah Montana" spielte sie vier Staffeln lang die Rolle eines Mädchens, die ein geheimes Doppelleben führte: Normaler Teenageram Tag, Popstar bei Nacht. Dank des Soundtracks der Show durfte die Tochter von Country-Sänger Billy Ray Cyrus (62) auch gleich ihre eigene Gesangskarriere starten. Seit 2007 hat sie acht eigene, megaerfolgreiche Studioalben veröffentlicht. Ihre Fans lieben die Serie, die zwischen 2006 und 2011 lief, bis heute. Auch wegen des aktuellen Fotos jubeln die Fans im Internet. Einer meint sogar: "Miley ist wirklich einer der größten Schätze, die Disney je gefunden hat. Keiner hat es so geschafft wie sie."

Miley selbst steht allerdings eher im Konflikt mit ihrer Vergangenheit als Kinderstar. Schon oft hat sie darüber gesprochen, wie es für sie war, so im Rampenlicht aufzuwachsen. Wie sie 2021 im Podcast "Rock This with Allison Hagendorf" erzählte: "Das Konzept der Show war, dass mein Charakter nur wertvoll ist, wenn sie diese Figur ist, wenn sie dieses Alter Ego war. Das wurde mir regelrecht eingetrichtert: Wenn du nicht mehr Hannah Montana bist, interessiert sich niemand mehr für dich. Ich habe lange damit zu kämpfen gehabt."

ActionPress Miley Cyrus als "Hannah Montana"

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

