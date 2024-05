"Wir sind zurück": Feiert ABBA bald ein großes Comeback?

Sie sind die Eurovision Song Contest-Erfolgsgeschichte: die schwedische Band ABBA! Vor genau 50 Jahren gewannen Agnetha Fältskog (74), Björn Ulvaeus (79), Benny Andersson (77) und Anni-Frid Lyngstad (78) den ESC – doch dann lösten sie die Gruppe auf. Das könnte sich allerdings bald ändern: Auf TikTok veröffentlichte der offizielle ABBA-Account nun ein Video, das ihre Rückkehr anteasert. Der Clip zeigt die Band in jungen Jahren, im Hintergrund läuft ein bekannter Ton der App. Es wird gefragt: "Wir sind zurück! Habt ihr uns vermisst? Denn wir haben euch vermisst!" In der Caption hat die Band drei Hashtags hinzugefügt: #ABBA, #Eurovision und #1974.

Die Freude in der Fangemeinde ist groß! Viele Fans der Band schwärmen in die Kommentare des Videos. "Was bedeutet das? Wieso habt ihr den Eurovision-Hashtag benutzt?", will ein Supporter wissen. Ein anderer scheint da schon eine Theorie zu haben: "Ich wette mit euch, sie werden beim ESC einen neuen Song vorstellen. Wenn ich damit recht habe, explodiere ich. Ich schwöre es!" Viele weitere Fans schreiben: "Ich hoffe, sie treten auf! Da wäre es mir auch egal, wenn sie nur Playback singen. Ich will einfach nur die Band wieder auf der Bühne sehen!"

Die vier Mitglieder der Band gewannen 1974 den Wettbewerb und reisten während ihrer zehnjährigen Karriere als Band durch die ganze Welt. Mitte der 80er Jahre trennten sie sich allerdings. Nur ein einziges weiteres Album haben sie 2021 veröffentlicht, mit dem sie jedoch nie aufgetreten sind. Die fröhliche Musik und die schrillen Kostüme der Band werden trotzdem noch heute gefeiert – vor allem, weil aus ihrer Diskografie ein superbeliebtes Broadway-Musical entstand. Das wurde sogar verfilmt – mit Meryl Streep (74) und Amanda Seyfried (38) in den Hauptrollen!

Getty Images Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, ABBA-Mitglieder

actionpress Christine Baranski, Meryl Streep und Julie Walters

