Melanie Müller (32) ist schon lange dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Das stellt sie aktuell auch wieder in der TV-Show Like Me – I'm Famous unter Beweis. Schon nach den ersten Folgen legte sie sich mit Germany's next Topmodel-Bekanntheit Sarah Knappik (33) an. Manche Fans fanden, dass das schon an Mobbing grenze. Im Promiflash-Interview stellte Melli trotzdem klar: Sie ist total zufrieden mit ihrem Auftritt in dem Format.

"Ich bin da, wie ich zu Hause auch bin", betonte die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin gegenüber Promiflash. Natürlich hätten die Mädels untereinander mal gezickt oder auch mal "das Falsche" gesagt. Trotzdem würde Melli sich rückblickend wohl genauso verhalten. So würden sie ihre Freunde auch kennen und darauf sei verdammt stolz. Offenbar will sie mit Authentizität punkten, anstatt sich nur bei allen beliebt zu machen.

Ob sie es mit dieser Einstellung auch bis ins Finale schafft? Bisher stehen ihre Chancen gar nicht schlecht. Denn trotz ihrer direkten Art scheint sie unter ihren Konkurrenten viele Verbündete zu haben – allen voran: Partykönig Don Francis. Die beiden kannten sich schon vor dem Reality-Format und halten bisher zusammen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Sarah Knappik, Juana Princess und Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Schlagerstar

Instagram / don_francis_original Don Francis und Melanie Müller

