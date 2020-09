Melanie Müller (32) und Sarah Knappik (33) werden wohl so schnell keine Freundinnen mehr! Bei Like Me – I'm Famous dauerte es nicht lang, bis sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten miteinander anlegten – fiese Beleidigungen inklusive. Als Sarah dann vorschlug, dass sie und Melli sich unter vier Augen aussprechen sollten, ließ die sie knallhart abblitzen. Was halten wohl die Fans davon?

Auf Twitter löste der blonde Zickenkrieg eine heiße Diskussion aus. Ganz einig darüber, hinter wem sie stehen, waren sich die User allerdings nicht. Jemand schrieb: "Die Knappik ist aber auch so ein Hohlbrot! Ich finde Melanie super. Das hat nix mit Mobbing zu tun, die Knappik legt's doch auf Konfro an." Diese Meinung teilten aber nicht alle. "Melanie Müller ist ein guter Beweis dafür, dass Mobbing normaler wird heutzutage", schimpfte ein anderer Nutzer.

Auch die Promiflash-Leser sind unentschlossen, auf welche Seite sie sich schlagen sollen. In einer Umfrage gaben 66,4 Prozent der 1.183 Teilnehmer an, dass sie Mellis Verhalten unangemessen fanden. Die anderen 33,6 Prozent hielten dagegen. Ob sich die Wogen zwischen den Streithennen noch glätten, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" seit 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Sarah Knappik, Juana Princess und Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Sarah Knappik in Folge drei von "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

