Diese Liebe endete offenbar mit bösem Blut! Noch im März 2019 gab Real Housewives of Sydney-Star Lisa Oldfield (45) bekannt, dass sie sich wieder frisch verliebt hat. Nachdem ihre 18-jährige Ehe mit dem Politiker David Oldfield in die Brüche gegangen war, schien die Unternehmerin ihr Glück in James Laws gefunden zu haben. Doch auch diese Romanze ist wohl vorbei: Die Trennung von James hat Lisa offenbar derart aufgeregt, dass sie sogar seinen Diamantring die Toilette runterspülte.

Mit dieser dramatischen Geste machte die 45-Jährige ihr erneutes Liebes-Aus öffentlich. In dem mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Video warf Lisa einen großen Diamantring, den James ihr geschenkt hatte, in die Toilette und spülte. Dazu schrieb sie: "Ich hätte ihn zusammen mit dem Hund kastrieren lassen sollen." Was genau zwischen James und Lisa vorgefallen ist, ist nicht klar. Sicher ist bisher nur: Die Reality-Beauty ist stocksauer.

Das Schmuckstück, das nun im Abfluss geendet ist, war ein Geschenk zu Lisas 45. Geburtstag. Wie teuer der Ring war, ist nicht bekannt. Ursprünglich hatte die zweifache Mutter geplant, bis Ende 2020 noch einen ganz anderen Ring zu tragen. Eigentlich wollte sie James noch in diesem Jahr das Jawort geben.

Getty Images Lisa und David Oldfield im August 2006

Richard Milnes / MEGA Lisa Oldfield bei einem Screening von "Star Wars: The Last Jedi"

Getty Images Lisa Oldfield in Sydney, 2003

