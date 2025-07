Deshalb wird Evelyn Burdecki oft nach ersten Dates blockiert

Evelyn Burdecki (36), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, plaudert in ihrem neuen Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" mit Laura Karasek offen über ihre Schwierigkeiten in der Liebe. Zu ihrer überraschenden Enthüllung gehört die Tatsache, dass viele Männer den Kontakt abbrechen, nachdem sie beim ersten Date ihren Kinderwunsch äußert. "Ich bin in einem Alter, in dem ich an Familie und Kinder denke", erklärt die 36-Jährige. Doch anstatt Begeisterung für ihre konkreten Pläne zu zeigen, reagieren die Männer oft ganz anders. So auch ein spezieller Date-Partner, von dem sie berichtet: "Am nächsten Tag wollte ich ihm schreiben 'Guten Morgen, Lust auf frühstücken?' und dann war ich plötzlich blockiert", erzählt Evelyn, für die sich solche Absagen wie ein "Schlag ins Herz" anfühlen.

Die extrovertierte Blondine lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen. Auf Instagram flirtet sie gerne, verriet sie jüngst im Bild-Interview, und betonte, die Plattform vor allem für unverbindliche Gespräche zu nutzen. Doch nicht jede Nachricht ist willkommen: Immer wieder bekommt sie unerwünschte Inhalte zugeschickt, wie etwa Fotos männlicher Intimbereiche, die ihr mehr als unangenehm sind. "Ich wurde von einem Mann angeschrieben, der hat mir immer wieder seinen Penis geschickt, jahrelang!", berichtet sie im Podcast. Auch Anfragen von Fußfetischisten seien nicht selten. Evelyn bleibt dennoch optimistisch und zeigt sich offen für neue Chancen, auch wenn das Single-Dasein aktuell noch ihren Alltag bestimmt.

Neben romantischen Abenteuern wartet auf Evelyn bald auch ein spannender neuer Karriereschritt: Ab Herbst ist die TV-Beauty exklusiv bei Sky und WOW in einer neuen Show zu sehen. Darin soll sie auf Reisen gehen und sich auf die Suche nach einem möglichen Familiendomizil machen – irgendwo auf der Welt. Privat bleibt Evelyn, die sich selbst als lebenslustig und humorvoll beschreibt, in Sachen Liebe hoffnungsvoll. Sie träumt weiterhin von einer eigenen Familie, auch wenn Amors Pfeile bisher noch nicht ins Schwarze trafen. Doch Aufgeben kommt für sie nicht infrage – vielleicht wartet Mr. Right ja tatsächlich am anderen Ende der Welt.

Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Getty Images Evelyn Burdecki im April 2024

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022