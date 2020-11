Jetzt äußert sich auch Ute Ohoven (74) zum Tod ihres Mannes! Am vergangenen Sonntag schockierte diese Nachricht: Mario Ohoven war am Tag zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 74-Jährige war aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren und verstarb noch an der Unfallstelle. Vier Tage nach seinem Tod bringt nun seine Frau Ute ihre Trauer in einem emotionalen Post zum Ausdruck.

"Ich danke Ihnen allen für Ihre große Anteilnahme", schreibt die Unesco-Botschafterin und Society-Lady auf Instagram und fügt hinzu: "Mein Schmerz und meine Trauer, welche ich mit meinen Kindern teile, sind unendlich." Mario hinterlässt neben seiner Frau auch die gemeinsamen Kinder Chiara (35) und Michael.

Während Chiara, die einem breiten Publikum durch ihre Let's Dance-Teilnahme im Jahr 2017 bekannt ist, bisher zum Tod ihres Vaters schweigt, nahm Michael bereits öffentlich Abschied von dem Unternehmer. "Mein Vorbild, auf das ich immer stolz bin. Ich weigere mich, das zu glauben", schrieb der Filmproduzent in einem Beitrag.

Getty Images Mario und Ute Ohoven

Getty Images Ute Ohoven im Juli 2019

Getty Images Chiara, Mario und Ute Ohoven, 2012

