Michael Ohoven nimmt Abschied von seinem Vater. Am vergangenen Sonntag machte diese traurige Nachricht die Runde: Mario Ohoven ist völlig überraschend gestorben. Der Unternehmer war bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, wie es in einer Erklärung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft hieß – dort war Mario bis zuletzt Präsident. Jetzt meldete sich Marios Sohn Michael nach dessen Tod zu Wort und richtete rührende Worte an den Verstorbenen.

Auf Instagram teilte Michael ein Bild von seinem Papa, auf dem dieser kurz davor ist, in ein Flugzeug zu steigen. Zu der Aufnahme schrieb Michael besonders emotionale Zeilen und machte deutlich, wie nah er und sein Vater sich standen: "Mein Dad, den ich für immer lieben werde. Mein Freund, für den ich immer da bin. Mein Vorbild, auf das ich immer stolz bin. Ich weigere mich, das zu glauben und werde dich für immer lieben."

Nicht nur die Netz-Community bekundete dem Filmproduzenten ihr aufrichtiges Beileid, auch einige Promis kommentierten Michaels Beitrag – darunter auch Wayne Carpendale (43): "Ich denke an dich und deine ganze Family. Wünsche euch in diesen Tagen viel Kraft, mein Lieber. Tut mir so leid", betonte der Schauspieler.

