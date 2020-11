Breanna Lockwoods Traum wurde endlich wahr! In den sozialen Netzwerken sprach die US-amerikanische Influencerin lange über ihren sehnlichsten Wunsch, Mama zu werden. Unzählige Therapien und Behandlungen führten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg, weswegen der Web-Star mit seinem Ehemann Aaron auf einen wohl etwas ungewöhnlichen Gedanken kam: Breannas Mama Julie sollte ihr Baby als Leihmutter für sie austragen. Und jetzt darf Breanna ihr pures Glück endlich in den Händen halten – ihre Mama hat ihr Kind geboren!

Die Babynews teilte die 29-Jährige ihren Followern auf Instagram mit – und verriet dabei auch den Namen ihrer Tochter: Briar Juliette! Zuckersüß schlummert der Wonneproppen auf den Fotos vor sich hin und trägt ein Pullover mit dem Aufdruck: "Hi, ich bin neu hier". Sie und ihr Partner seien mit so viel Liebe gefüllt, schrieb Breanna dazu. "Wenn ich meine Tochter in meinen Armen halte, zerspringt mir das Herz", versuchte sie ihre Liebe zu ihrem Baby in Worte zu fassen.

"Meine Mutter war ein absoluter Rockstar während dieser Geburt", zeigte die Blondine sich überwältigt. Die Kraft, die Julie während der Schwangerschaft und bei der Entbindung aufbrachte, würden ihr den Atem rauben, würdigte Breanna weiterhin ihre Mutter. Sie werde bald mehr von ihrer aufregenden Zeit bis zur Geburt erzählen, doch jetzt wollen sie und ihr Mann die erste gemeinsame Zeit zu dritt zunächst alleine genießen, gab sie an.

Anzeige

Instagram / ivf.surrogacy.diary Briar Juliette Lockwood, November 2020

Anzeige

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna Lockwood, Influencerin

Anzeige

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna Lockwood und ihre Mutter Julie im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de