Diese Geschichte bewegt viele Fans! Im Sommer dieses Jahres überraschte die Netz-Bekanntheit Breanna Lockwood mit einer skurrilen Neuigkeit: Ihre Mutter Julie werde ihr Baby austragen. Nach unzähligen Therapien und Behandlungen sah die Influencerin darin den einzigen Ausweg – ihre eigene Mama als Leihmutter zu engagieren. Doch wie kam es überhaupt zu dieser ungewöhnlichen Idee? In einem Interview sprach Breannas Mum jetzt Klartext!

Gegenüber People erklärt die 51-Jährige, dass sie ihrem Kind eine Last abnehmen wollte – der Vorschlag selbst kam also nicht von Breanna. "Seine eigene Tochter über vier Jahre so leiden zu sehen, beeinflusst dich. Also habe ich ihr gesagt: 'Lass mich deine Leihmutter sein!'", schilderte Julie die Ausgangslage offen in dem Interview. Letztendlich waren sowohl Breanna als auch ihr Ehemann Aaron von dieser Idee angetan und stimmten dem unkonventionellen Vorhaben zu.

Und vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit – die Internet-Beauty konnte ihre kleine Tochter Briar Juliette zum ersten Mal in den Armen halten. "Meine Mutter war ein absoluter Rockstar während dieser Geburt. Die Opfer, die sie brachte, um dieses kleine Stück Himmel auf unsere Welt zu bringen, rauben mir den Atem", so Breanna über ihre eigene Mama.

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna Lockwood und ihre Mutter Julie im Oktober 2020

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna Lockwood, Influencerin

Instagram / ivf.surrogacy.diary Breanna Lockwood mit ihrer Mutter Julie

