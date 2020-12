Traurige Gewissheit im Fall um den plötzlichen Tod von Justin Townes Earle. Im August dieses Jahres war der Sänger unter bislang unbekannten Umständen verstorben. Der Sohn von Folkrock-Legende Steve Earle war vor allem durch seine Songs "Harlem River Blues" und "Single Mothers" bekannt geworden. Es gab zwar einige Spekulationen um die genaue Todesursache des 38-Jährigen, bestätigt wurden allerdings keine – bis jetzt!

Auf seinem Instagram-Account wurde jetzt ein Statement zu seinem Ableben veröffentlicht. "Drei Monate, nachdem wir Justin verloren haben, ist der Gerichtsmediziner zu dem Schluss gekommen, dass die Todesursache eine versehentliche Überdosis war" bestätigen diese Worte die Vermutungen um die Umstände seines Todes aus dem Umfeld des Musikers. Neben Alkohol wurden unter anderem Reste von Kokain und dem Betäubungsmittel Fentanyl in seinem Blut gefunden. Obwohl sich Justin den Gefahren des Missbrauchs dieser Drogen bewusst gewesen sei, habe er die Unberechenbarkeit der Substanzen gerade in ihrem Mischkonsum wohl doch unterschätzt, heißt es in dem Post.

In jungen Jahren soll der talentierte Entertainer bereits gegen seine Sucht angekämpft haben. Schon damals soll er im Alter von nur 21 Jahren fünf Überdosen Heroin überlebt haben. In einem Interview mit dem Scotsman gestand er 2015: "Als ich das erste Mal Heroin nahm, spielten meine Probleme keine Rolle mehr."

