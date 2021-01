Anahita Rehbein kann ihr Babybäuchlein längst nicht mehr verstecken! Seit Mitte November ist es offiziell: Die ehemalige Miss Germany von 2018 und ihr Mann Jörg erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Kurz vor Weihnachten gab die schwangere Beauty dann auch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys bekannt – es wird ein Junge. Jetzt meldete sich Anahita mit einem neuen Update im Netz!

Besonders in Sachen Gewicht stellte Anahita während ihrer Schwangerschaft bereits große Veränderungen fest. "Ich habe jetzt mittlerweile vier Kilogramm zugenommen", verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Die zusätzlichen Pfunde sind auch ihrem wachsenden Bauch anzusehen. "Das ging jetzt ziemlich schnell. Der ist wirklich explodiert", erzählte Anahita stolz. Während die Bald-Mama anfangs kaum zunahm, stieg ihr Gewicht allein im vergangenen Monat um zwei Kilo an.

Ihre Schwangerschaft genießt Anahita jedenfalls in vollen Zügen. "Es ist ein Geschenk, schwanger zu sein", erklärte die Stuttgarterin. Dabei will sich die werdende Mutter keinesfalls unter Druck setzen lassen. "Ich esse einfach das, worauf ich Lust habe", gab sie offen zu. Ihre Gelüste nach ungesunden Lebensmitteln ließen in den vergangenen Tagen aber ohnehin nach.

Instagram / anahitarehbein Anahita Rehbein mit ihrem Mann Jörg

Instagram / anahitarehbein Anahita Rehbein, Influencerin

Instagram / anahitarehbein Anahita Rehbein, Model

