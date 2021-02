Die Welt muss von Schauspiellegende Hal Holbrook (✝95) Abschied nehmen. Der amerikanische Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Schriftsteller Mark Twain in der Ein-Mann-Show bekannt, die er selbst schrieb und inszenierte. Dafür wurde er 1966 sogar mit dem Tony Award als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Zudem gewann er vier Emmys und wurde mehrere Male für den Oscar nominiert. Vor wenigen Tagen ist Hal Holbrook nun verstorben.

Der Emmy-Gewinner ist am 23. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben, wie sein persönlicher Assistent Joyce Cohen der New York Times am Montagabend bestätigte. Insgesamt trat der Emmy-Gewinner mehr als sechs Jahrzehnte lang über 2.200 Mal in seiner One-Man-Show auf und wirkte in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen mit. Unter anderem feierte der US-Amerikaner mit seiner Rolle als 16. Präsident in der Miniserie "Lincoln" und seiner Rolle in "Into the Wild" große Erfolge.

Hal Holbrook ging insgesamt drei Mal den Bund der Ehe ein. Im Jahr 1984 heiratete er seine letzte Frau, die Schauspielerin Dixie Carter. Mit ihr blieb er bis zu deren Tod im Jahr 2010 verheiratet. Der Mark Twain-Darsteller hinterlässt drei Kinder, zwei Stieftöchter sowie zwei Enkelkinder und zwei Stiefenkelkinder.

