Der Deutsche Fernsehpreis feiert sein Comeback! 2014 wurden die Trophäen für TV-Serien und Shows zuletzt in einem in Echtzeit gesendeten Format verliehen. Nach einem Jahr Pause wurde anschließend jährlich lediglich eine Zusammenfassung des Events präsentiert. Im vergangenen Sommer sollte es dann erstmals wieder eine Live-Ausstrahlung geben – doch die fiel wegen der Gesundheitskrise ins Wasser. Jetzt wagen die Veranstalter einen weiteren Versuch: Der Termin für die Live-Rückkehr des Deutschen Fernsehpreises steht fest!

Wie DWDL berichtet, soll das Großevent am 16. September stattfinden und in der Primetime um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt werden. "Angesichts der anhaltenden Pandemie haben wir den Termin für die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in den Spätsommer gelegt. Den 16. September kann man sich also schon mal als Feiertag des Fernsehens im Kalender anstreichen", erklärte Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die Jury für die Preisverleihung stehe bereits in den Startlöchern: Neben Moderator Micky Beisenherz (43) und Schauspielerin Maria Furtwängler (54) gehört auch Moderatorin Shary Reeves (45) zu der 15-köpfigen Gruppe der Preisrichter.

Nachdem die Live-Sendung 2020 abgesagt worden war, wurden die glücklichen Sieger lediglich online bekannt gegeben. Unter anderem sahnten The Masked Singer, Das Sommerhaus der Stars und How to Sell Drugs Online (Fast) die Auszeichnungen ab. Die Nominierten für die diesjährige Verleihung stehen noch nicht fest.

Müller-Stauffenberg,Hartmut / ActionPress Micky Beisenherz, Comedy-Autor und Moderator

Getty Images Maria Furtwängler beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Netflix Maximilian Mundt in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

