Anna Heisers OP an der Nase war schmerzhafter als erwartet

Reality-TV-Star Anna Heiser (35) hat nun eine Operation an der Nasenscheidewand hinter sich – und die war offenbar deutlich schmerzhafter, als sie erwartet hatte. Der zunächst als Routineeingriff angesehene OP-Termin entpuppte sich als herausfordernd. Offen und ehrlich zeigte sich die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin auf Instagram bezüglich ihres Zustands. "Ich nehme alles zurück – Nasenscheidewand-OP ist kein kleiner Eingriff. Kaiserschnitt ist echt nichts dagegen", schrieb sie in ihrer Story. Inzwischen wurde Anna aus dem Krankenhaus entlassen und konzentriert sich nun auf die Erholung zu Hause. Dabei hofft sie, dass der Eingriff ihre Lebensqualität spürbar verbessern wird: "Danke für alle Genesungswünsche", so ihr Dank an die Community.

Zur Operation hatte sich Anna entschlossen, um ihre anhaltenden Atemprobleme zu behandeln. Der Eingriff brachte jedoch mehr körperliche Belastung mit sich als angenommen. Dennoch zeigt sich die zweifache Mutter zuversichtlich und richtet den Blick nach vorn: "Wir werden aber diese Woche in Windhoek bleiben, bevor es ab dem 21.07. ans Packen geht." Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Heiser (40), mit dem sie seit Jahren auf einer Farm in Namibia lebt, und den gemeinsamen Kindern zieht sie nun in ihre Heimat Polen. Trotz aller Wehmut schaut das Paar optimistisch auf den anstehenden Neuanfang.

Schon bei der Planung des Eingriffs hatte Anna betont, dass sie ihre markante Nase nicht verändern wolle. Für die TV-Bekanntheit hat ihr Aussehen eine besondere Bedeutung: Ihre Nase sei ein unverwechselbarer Teil ihrer Identität, erklärte sie damals. Mit diesem klaren Bekenntnis zu ihrem natürlichen Aussehen gewann sie viel Zuspruch – vor allem von Followern, die ihre offene und authentische Art schätzen. Nun bleibt abzuwarten, ob Anna nach der Heilungsphase die erhoffte Verbesserung ihrer Lebensqualität erleben wird.

