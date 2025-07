Prinzessin Kates Freundin arrangiert Sex-Kreuzfahrten

Prinzessin Kate (43) und ihre einstige Schulfreundin Emma Sayle hätten wohl kaum unterschiedlichere Lebenswege einschlagen können. Während Kate heute als Fürstin von Wales an der Seite ihres Mannes Prinz William (43) royale Pflichten übernimmt, hat Emma ein gänzlich anderes Geschäftsfeld gewählt: Mit ihrer Firma Killing Kittens organisiert sie luxuriöse Sexpartys – und plant nun sogar eine erotische Kreuzfahrt durchs Mittelmeer. Die sechstägige Reise soll vom 9. bis 16. Juni 2026 stattfinden und richtet sich exklusiv an Paare und alleinreisende Frauen, die Lust auf ein außergewöhnliches Abenteuer haben. Diskretion und Sicherheit stehen dabei laut 20 Minuten an oberster Stelle.

Emma Sayle gründete Killing Kittens im Jahr 2005 und machte das Konzept längst über London hinaus international bekannt. Die geplante Kreuzfahrt umfasst nicht nur Erotik-Themenpartys mit strikten Dresscodes, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Workshops, Sportangeboten und kulinarischen Erlebnissen. Die Preise beginnen bei 5000 Pfund für eine Innenkabine – mit All-inclusive-Verpflegung und einem bunten Mix aus Kochkursen, Maskenbasteln sowie Wein- und Whiskytastings. Neue Teilnehmerinnen sollen laut 20 Minuten durch Vorabveranstaltungen und einen Gruppenchat optimal vorbereitet werden. Besonders wichtig ist Emma dabei die Sicherheit – insbesondere für Frauen, trans und nicht-binäre Personen.

Die Verbindung zu Prinzessin Kate stammt noch aus Schultagen: Beide besuchten einst die Privatschule Downe House in Berkshire, wo sie gemeinsam im Rudern aktiv waren. Heute widmet sich Kate der Rolle als Mutter dreier Kinder und Repräsentantin des Königshauses, während Emma in einer ganz anderen Sphäre ihr berufliches Glück gefunden hat. Auch Kates weiterer Weg führte sie an eine exklusive Institution – die Universität St. Andrews in Schottland. Dort begegnete sie 2001 Prinz William, der damals sogar über einen Hochschulwechsel nachdachte. Sein Entschluss, zu bleiben, sollte schließlich nicht nur sein Leben verändern – sondern auch das von Kate.

Getty Images Prinzessin Kate, Juni 2025

Emma Sayle mit Herzogin Kate in einem Café, 2007

Emma Sayle mit Herzogin Kate beim Rudern, 2007

