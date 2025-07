Keine Handys erlaubt: Bob Dylan zeigt Strenge bei Konzerten

Musiklegende Bob Dylan (84) hat für seine anstehende Tour durch Großbritannien und Irland eine strikte Regel eingeführt: keine Handys während seiner Shows. Im Rahmen seiner "Rough and Rowdy Ways"-Welt-Tournee wird Bob insgesamt 13 Konzerte geben, darunter in Städten wie Dublin, Glasgow, Swansea, Brighton und Leeds. Zu Beginn jeder Show müssen Besucher ihre Telefone in spezielle Yondr-Taschen stecken, die sich während des Konzerts automatisch verschließen und nur in gekennzeichneten Bereichen außerhalb des Hauptsaals geöffnet werden können. Bob erklärte laut Mirror dazu: "Wir sind stolz darauf, diese Shows telefonfrei zu halten, um die Intimität und Verbundenheit des Live-Erlebnisses zu bewahren."

Bob reiht sich mit dieser Entscheidung in eine wachsende Zahl von Künstlern ein, die versuchen, die Aufmerksamkeit ihres Publikums zurückzuerobern. Musiker wie Jack White (50), Alicia Keys (44) und auch Nick Cave (67) kritisieren zunehmend den modernen Trend, Konzerte durch einen Handybildschirm zu erleben. Dass das Thema Handygebrauch bei Konzerten kontrovers ist, zeigt sich besonders durch prominente Beispiele wie die Wiedervereinigung von Oasis. Untersuchungen zeigten laut der britischen Website Compare and Recycle, dass während der bevorstehenden 33 Konzerte von Oasis voraussichtlich 17,3 Millionen Minuten aufgezeichnet werden, was 33 Jahren ununterbrochenem Filmmaterial entspricht.

Für Bob Dylan könnte der Fokus auf das Konzertgeschehen nicht passender sein, da seine Karriere aktuell durch das Biopic "A Complete Unknown" erneut ins Rampenlicht gerückt wird. Der Film, in dem Timothée Chalamet (29) den Ausnahmekünstler verkörpert, beleuchtet unter anderem die revolutionären Momente Mitte der 1960er, als Bob die musikalische Landschaft maßgeblich veränderte. Von seinen Anfängen mit Songs wie "The Times They Are A-Changin’" und "Like A Rolling Stone" bis zur Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis 2016 – Bob bleibt eine herausragende Figur der Musikgeschichte, die auch in hohem Alter fest entschlossen ist, die Bühne mit Authentizität und ohne Ablenkung zu beherrschen. Die Handy-Regel dürfte dazu beitragen.

Getty Images Bob Dylan im Januar 2012

Everett Collection, Inc. / Action Press Bob Dylan beim "Concert for Bangladesh" 1972

EREZ LICHTFELD/SIPA / ActionPress Bob Dylan in Paris