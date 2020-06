Die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2020 sind raus! Seit 1999 wird der Preis von ARD, RTL, Sat.1 und ZDF zur "Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen" vergeben. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise gab es in diesem Jahr aber keine große Verleihung mit rotem Teppich – diesmal wurden die glücklichen Gewinner lediglich online verkündet. Doch wer durfte sich über eine der kultigen, gläsernen Trophäen freuen? Diese Stars und TV-Shows haben beim Deutschen Fernsehpreis abgeräumt!

Bei der Verkündung dürften die Macher des beliebten Musik-Formats The Masked Singer mächtig gejubelt haben – denn die kostümierten Promis haben ihnen einen Deutschen Fernsehpreis für die beste Unterhaltungsshow eingebracht! Ein weiterer Mega-Abräumer: Das Sommerhaus der Stars sahnte in der brandneuen Kategorie beste Unterhaltungsshow im Bereich Reality ab. Kein Wunder wenn man bedenkt, wie unterhaltsam die vergangene Staffel war! Wir erinnern uns: Allein der Schlagabtausch zwischen Schlagerstar Michael Wendler (47) und seinem Kollegen Willi Herren (45) war ein Fest für Reality-TV-Fans.

Und wer hat in den anderen Hauptkategorien einen Deutschen Fernsehpreis abgestaubt? Als beste Schauspielerin wurde Barbara Auer (61) für ihre Rolle im ZDF-Streifen "Preis der Freiheit" geehrt. Als männliches Pendant dazu wurde Joachim Król (63) für die Komödie "Endlich Witwer" prämiert. Als bester Fernsehfilm wurde die Tragikkomödie "Bist du glücklich?" ausgezeichnet. Und an der Serienfront? Hier gewannen der Hit "Der Pass" in der Sparte Drama und die Netflix-Produktion "How to Sell Drugs Online (Fast)" in der Sparte Comedy. Alle Gewinner im Überblick findet ihr hier.

