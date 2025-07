Vanessa Hudgens erwartet ihr zweites Kind mit Cole Tucker

Vanessa Hudgens (36) überrascht ihre Fans mit Baby-News: Die High School Musical-Darstellerin ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) freut sie sich nun auf ihr zweites Kind. Auf Instagram teilte die Schauspielerin Bilder, auf denen sie stolz ihren nackten Babybauch präsentiert. "Runde zwei!", schrieb sie begeistert zu den Fotos. Darauf stehen die baldigen Zweifacheltern Seite an Seite in einem Garten. Vanessa zeigt dabei voller Vorfreude auf ihren Bauch und hat ein strahlendes Lächeln auf den Lippen.

Vanessas erstes Kind ist inzwischen ziemlich genau ein Jahr alt. Die Geburt wurde damals durch Paparazzi-Fotos öffentlich – zu einem Zeitpunkt, als die US-Amerikanerin dies noch nicht wollte. Kurz darauf meldete sie sich bei ihren Fans im Netz und erklärte: "Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie in dieser ganz besonderen Zeit durch die Gier einer Kamera mit langem Objektiv, die die Medien füttert, missachtet und ausgenutzt wurde. Trotz alledem sind Mama, Papa und das Baby glücklich und wohlauf."

Die einstige Disney-Bekanntheit hat das vergangene Jahr nicht nur genutzt, um Zeit mit ihrem Baby zu verbringen. Neben dem Familienstress fand sie Zeit, in einem Film mitzuspielen. Wie Just Jared vor Kurzem berichtete, hat die 36-Jährige eine Rolle in dem Thriller "Quiet Storm" ergattert. Sie verkörpert darin eine Buchautorin, deren Leben sich aufgrund eines Hurrikans komplett verändert. Die Produktion des Streifens wurde Anfang Juli beendet und Fans dürfen nun gespannt auf die Veröffentlichung warten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige