Fans sehen Photoshop-Fail bei Lauren Sánchez' Hochzeitsfotos

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) feierten kürzlich ihre Hochzeit in Venedig – doch die glamouröse Zeremonie sorgt nachträglich für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt einer neuen Debatte stehen die Hochzeitsfotos des frisch vermählten Paares, die Lauren auf ihrem Instagram-Account geteilt hatte. Aufmerksame User entdeckten auf den Bildern auffällige Unstimmigkeiten. Ob da wohl Photoshop im Spiel war? Bei einem Foto, das das Paar strahlend umgeben von den Hochzeitsgästen zeigt, fehlt laut den Nutzern bei einem Gast ein Finger. Weitere Gäste wirken verformt und auch ein Stuhl hinter dem Amazon-Chef hat offenbar ein auffällig verkürztes Bein.

Doch damit nicht genug. Die aufmerksamen Beobachter entdeckten auch bei Laurens Hochzeitskleid Unstimmigkeiten. "Warum sind die Knöpfe am Rücken des Kleides auf dem zweiten Bild vorhanden, aber nicht auf dem dritten?", fragten sich die Instagram-User. Den Nutzern fällt sogar ein weiteres kleines Detail auf, das diesmal aber wohl nichts mit einer nachträglichen Bearbeitung zu tun hat. Auf einem Bild, auf dem Lauren stolz ihr Hochzeitskleid präsentiert, sieht man auf der linken Seite über der Brust eine kleine Stecknadel hervorblitzen. Auch bei einer Mega-Hochzeit kann wohl offenbar die ein oder andere kleine Panne passieren.

Die Journalistin selbst äußerte sich natürlich nicht zu den Spekulationen, sondern genießt ihr frisch gebackenes Eheglück. Doch statt es sich in den Flitterwochen gutgehen zu lassen, nimmt das Paar bereits wichtige Termine wahr. Vergangene Woche reisten sie gemeinsam zum sogenannten Sommercamp der Milliardäre. In Sun Valley treffen sich jährlich die wichtigsten Köpfe aus Technik, Medien und Finanzen. Unter den Gästen befanden sich in diesem Jahr Größen wie Mark Zuckerberg (41), Tim Cook (64) und Ivanka Trump (43). Laut Medienberichten präsentierte Lauren dort stolz ihr Namensschild mit ihrem neuen Doppelnamen "Lauren Sánchez Bezos".

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im März 2025

ActionPress Unternehmer Jeff Bezos und Journalistin Lauren Sánchez

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im Juli 2025 in Sun Valley