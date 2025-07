Nach viel Drama: Kim Virginia geht es endlich wieder besser

Kim Virginia Hartung (30) hat schwere Monate hinter sich gebracht. Die TV-Bekanntheit erlebte nicht nur eine Stillgeburt, sondern auch Krisen in ihrer Beziehung und einen Umzug. Jetzt gibt es jedoch endlich gute Neuigkeiten von dem Realitystar. In einer Instagram-Story meldet sie sich nun mit einem optimistischen Update. "Mir geht's jetzt auch endlich wieder ein wenig besser und es geht gesundheitlich bergauf", ließ sie ihre Follower wissen. Während des Einzugs in ihr Strandhaus in Dubai war Kim krank geworden. Die Influencerin und ihr Partner Nikola Glumac (29) vermuteten, dass die Klimaanlage in ihrem neuen Zuhause etwas damit zu tun hatte.

Auch bei den Renovierungsarbeiten in ihrem neuen Zuhause scheint es voranzugehen. Kim arbeitet bereits an Plänen für die Einrichtung, darunter die Auswahl einer neuen Couch. Bis zuletzt gab es auch in diesem Bereich immer wieder Probleme. Das Auswanderer-Pärchen war mehr als unzufrieden mit den Umzugsarbeitern und Nikola schilderte, dass viele Aufgaben sehr viel länger dauerten, als er es sich erhofft hatte. Obendrein sorgten ein Wasserschaden und eine brennende Waschmaschine für Schreckmomente im Hause Kimola.

Vor dem Umzug wohnte Kim in einer Wohnung im Herzen von Dubai. Die neue Bleibe ist nun in einem ruhigeren und naturnäheren Umfeld in einem anderen Emirat. Auf Social Media begründete die einstige Dschungelcamperin ihre Entscheidung, die Metropole zu verlassen und erklärte: "Ich komme immer wieder gerne für Termine, um Freunde zu besuchen und so weiter nach Dubai, aber für den Alltag mag ich doch gerne Natur, Ruhe und Einklang."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Juli 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars