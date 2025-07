Freundin Vicky macht Andeutung: Wird Gigi Birofio bald Papa?

Gigi Birofio (26) ist eigentlich als TV-Casanova bekannt. Doch der Realitystar scheint seine wilden Zeiten hinter sich zu lassen. In einer Fragerunde auf Instagram gibt seine Partnerin Vicky nun einen Einblick in ihre Beziehung. Ein Fan möchte dabei wissen, wann die zwei Turteltauben planen, Nachwuchs zu bekommen. Die Blondine antwortet etwas geheimnisvoll: "Vielleicht sehr bald." Wovon die Kinderplanung abhängt, erklärt die Freundin des Deutsch-Italieners nicht. Zu ihrer Romanze mit Gigi verrät sie allerdings noch: "Er ist so gut zu mir."

Die Öffentlichkeit erfuhr im Frühjahr von der Liebe des einstigen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten. Nach verdächtigen Fotos bestätigte der 26-Jährige im März im "Blitzlichtgewitter"-Podcast: "Ich bin seit ein paar Tagen glücklich vergeben." Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar schon Partnertattoos. Auf ihren Händen ist jeweils der Name des anderen verewigt. Damals wollte Vicky mit der Berühmtheit ihres Freundes nichts zu tun haben, aber inzwischen scheint sie sich an die Aufmerksamkeit gewöhnt zu haben.

Im TV ist Gigi zurzeit in der "Villa der Versuchung" zu sehen. In der Realityshow ziehen 14 Promis in eine Villa in Thailand. Der Haken: Sie müssen auf jeglichen Luxus verzichten, zu dem auch Betten, Snacks und der Pool des Hauses gehören. Wollen sie von diesen Dingen Gebrauch machen, sinkt die Gewinnsumme, die sie am Ende abstauben können. Gigi zeigte in der ersten Folge des Formats wenig Interesse daran, Geld zu sparen. Er bediente sich an den Kaltgetränken und ließ sich außerdem seine Koffer in die Villa liefern, was alleine 3.000 Euro kostete.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio TV-Star Gigi Birofio mit seiner Partnerin Vicky

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

