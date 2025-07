Natalie Fuchs zeigt sich erstmals mit Partner auf Event

Natalie Fuchs, bekannt aus der Reality-Serie "The Real Housewives of Munich", präsentierte am Freitagabend nun erstmals ihren neuen Freund Marc Grimminger der Öffentlichkeit. Anlass war die Jubiläumsfeier im Europa-Park Rust, die das Paar gemeinsam besuchte. Händchen haltend posierten sie auf dem blauen Teppich – Marc zeigte sich dabei zunächst noch etwas zurückhaltend. Doch im Gespräch mit Bild schwärmten die beiden offen von ihrer frischen Beziehung. Besonders Natalie strahlte vor Glück und erklärte, wie lange sie auf diesen Moment gewartet habe: "Ich wollte mir vorher sicher sein, dass er der Richtige ist. Und er ist es."

Marc Grimminger nimmt die neugewonnene Aufmerksamkeit offenbar gelassen. Der erfolgreiche Unternehmer aus einer Bäckereifamilie, der gerade mit einem eigenen Back-Business durchstartet, erinnerte sich daran, wie aufregend das Kennenlernen für ihn war. Die erste Begegnung fand in einer Bar statt – auf Initiative von Natalie, die den ersten Schritt wagte. "Da war ich erst etwas überfordert, aber sie hat mir sehr gefallen und ich wollte sie kennenlernen", verriet er. Für Natalie entwickelte sich aus dem Flirt rasch mehr: "Es gibt Sicherheit, dass der eine den anderen nicht des Geldes wegen mag oder sogar ausnutzt. Hier stehen die Liebe und der Respekt im Vordergrund." Gemeinsame Ziele scheinen ebenfalls schon ins Auge gefasst – auch wenn das Paar aktuell noch zwischen Düsseldorf und Mannheim pendelt.

Nach einer gescheiterten Beziehung mit einem Münchner Unternehmer suchte Natalie Fuchs lange nach der großen Liebe, ließ sich aber nie entmutigen. Die Immobilienmaklerin, die privat finanziell unabhängig ist, legt großen Wert darauf, dass auch ihr Partner wirtschaftlich auf eigenen Beinen steht. Mit Marc hat sie nun einen Mann an ihrer Seite, der genau das verkörpert – und sogar Vergleiche mit Fußball-Legenden wie Oliver Bierhoff (57) mit Humor nimmt. Natalie deutete in Interviews bereits an, dass ihre neue Liebe großes Potenzial hat. Der nächste Schritt, möglicherweise ein Zusammenziehen, könnte bald folgen. Für beide ist klar: Sie wollen ihren Weg gemeinsam gehen.

Instagram / nataliefuchs_official Natalie Fuchs und ihr Freund Marc Grimminger auf der Jubiläumsfeier im Europa-Park 2025

Getty Images Natalie Fuchs, "The Real Housewives of Munich"-Bekanntheit

Getty Images Natalie Fuchs im Juli 2024

