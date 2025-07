Keine Absichten: Isi Atli dementiert Flirt mit Laura Peuker

Ismet Atli (54) hat genug von den Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen zeigte sich der Unternehmer im Netz mit Laura Peuker und gab ihr Komplimente. Nun stellt der Noch-Ehemann von Kader Loth (52) allerdings klar, dass zwischen ihnen nichts läuft. "Ich meine, sie ist wunderschön. [...] Aber sie ist so ein junges Mädchen. Ich habe gar nicht an so etwas gedacht, deswegen habe ich ja die ganze Zeit mit ihr rumgeflachst", erklärt er seinen Followern in seiner Instagram-Story.

Das Aufeinandertreffen von Laura und Isi sei rein freundschaftlich gewesen. Die Clips, die Isi davon veröffentlichte, sorgten bei seinen Fans für Aufsehen, da er die Prominent getrennt-Teilnehmerin darin als "die beste Verführerin, die es je gab" bezeichnete. "Ich habe hier die schönste Verführerin, die Laura. Aber du kannst mich nicht verführen", sagte er außerdem zu der Blondine. Die Ex-Freundin von Jonny Jaspers erinnerte ihn daraufhin an Kader: "Du hast doch eine tolle Frau, oder?"

Die Ehe der beiden Berliner steckt seit einigen Monaten in einer Krise. Nach dem Dschungelcamp im vergangenen Jahr schwärmte die 52-Jährige noch von ihrem Mann, doch im Juni offenbarte sie dem Berliner Kurier: "Wir legen die Beziehung erst mal auf Eis." Die Big Brother-Bekanntheit machte sich damals Sorgen, weil Isi viel Zeit am Handy verbrachte und sein Passwort geändert hatte. Der Goldankäufer kritisierte seinerseits, dass Kader sich durch einen neuen Freundeskreis verändert habe.

Instagram / ismetatli_official Laura Peuker und Ismet Atli, Juli 2025

Instagram / laura__pkr Laura Peuker im Mai 2025

ActionPress / AEDT Ismet Atli und Kader Loth, November 2024