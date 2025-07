Schauspielerin Ruby O. Fee macht jetzt den Lkw-Führerschein

Schauspielerin Ruby O. Fee (29) hat jetzt ein neues, ungewöhnliches Projekt in Angriff genommen: Sie macht ihren Lkw-Führerschein. Wie Ruby in der YouTube-Sendung "Hot Ones" verriet, hat sie bereits die erforderlichen medizinischen Untersuchungen absolviert und auch erste Theoriestunden hinter sich. Dabei wurde sie von den anderen Teilnehmern – allesamt erfahrene Trucker – durchaus skeptisch beäugt. Die Faszination für große Fahrzeuge begleitet Ruby jedoch schon seit ihrer Kindheit, die stark von Wohnmobilen und Reisen geprägt war.

Ruby verbindet mit dem Lkw-Führerschein also ganz persönliche Erinnerungen. Als Kind lebte sie zeitweise in einem umgebauten Möbeltransporter, als ihre Familie nach Deutschland zog. Das Leben unterwegs und die Nähe zur Natur prägten ihre Jugend nachhaltig. Sie erinnerte sich etwa daran, unter dem Sternenhimmel aufzuwachen und die Schönheit der einfachen Dinge zu genießen. Diese Erfahrungen wecken offenbar bis heute eine Sehnsucht in ihr – nach Freiheit, Abenteuer und dem Gefühl, mit wenig ganz viel erleben zu können.

Geboren in Costa Rica, führte Rubys Weg über Bali und Indien schließlich nach Berlin, wo sie laut Bild ihre Schauspielkarriere begann. Dass sie sich noch immer für außergewöhnliche Erfahrungen begeistert, zeigt, wie tief die Erlebnisse ihrer Kindheit in ihr verankert sind. Bereits mit sechs Jahren lernte sie auf einer Selbstversorger-Insel, sich in der Natur zurechtzufinden – sie angelte, lebte ohne Komfort und passte sich spielend an. Auch ihr Partner Matthias Schweighöfer (44) zeigte sich zuvor im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung beeindruckt: "Solange Ruby da ist, würden wir sowieso jede Krise überleben. Selbst, wenn gar nichts im Kühlschrank ist."

Getty Images Ruby O. Fee bei der Berlinale 2025

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee im Brasilien-Urlaub

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023