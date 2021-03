Die Theaterwelt trauert um Martin Brauer. Er zählte zu den bedeutendsten Theaterschauspielern in Deutschland – für seine herausragenden Leistungen wurde er sogar mit dem Conrad-Ekhof-Preis gewürdigt. Auch in der Filmbranche machte der gebürtige Rostocker sich einen Namen: Er wirkte in diversen Fernsehproduktionen mit – und dank der Tragikomödie "Fleisch ist mein Gemüse" schaffte er es sogar auf die Kinoleinwände. Nun ist Martin Brauer im Alter von 50 Jahren überraschend verstorben.

Das Mecklenburgische Staatstheater teilte die traurige Nachricht auf seiner offiziellen Internetseite mit. Der Schauspieler soll in der Nacht zum Freitag unerwartet verstorben sein. "Das Mecklenburgische Staatstheater verliert mit Martin Bauer einen der führenden Protagonisten und einen sehr geschätzten Kollegen. Martin war ein Vollblutkünstler und ein Familienmensch", hieß es in dem Statement.

Die plötzliche Nachricht seines Ablebens sei wohl auch für Martins Umfeld ziemlich überraschend gekommen: Am Abend zuvor hätte er nämlich noch mit seinen Kollegen für die Wiedereröffnungspremiere des Mecklenburgischen Staatstheaters geprobt.

