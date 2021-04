Im vergangenen Jahr hatte der US-amerikanische TV-Konditor Buddy Valastro (44) Schreckliches zu durchleben. Ein Tag mit der Familie auf der eigenen Bowlingbahn endete für den Promi-Bäcker mit einer Not-OP. Als er versucht hatte, einen Pin aus dem dafür vorhergesehenen Mechanismus zu ziehen, hatte ein knapp vier Zentimeter großer Metallstab drei Mal seine Hand durchbohrt. Schon damals stand fest: Der Weg bis zur Genesung ist lang. Nun gab Buddy ein Update, wie es um die Gesundheit seiner Hand steht.

"Ich fühle mich gut, meine Hand regeneriert sich", erzählte der 44-Jährige, als er in der Rachel Ray Show zu Gast war. Im März hatte sich der "Cake Boss"-Star der fünften Operation an seiner Hand unterzogen und langsam fühlt er sich wieder, wie er selbst. "Ich habe schon einiges an Beweglichkeit zurückerlangt. Ich würde sagen, 75 Prozent meiner Kraft sind zurück. Es wird also", gab sich Buddy optimistisch. Um seine Fortschritte zu präsentieren, formte der TV-Star seine Hand zu einer Faust und streckte anschließend seine Finger aus.

Seine wiedergewonnene Beweglichkeit ist tatsächlich erstaunlich. Noch im Dezember hatte er lediglich 15 Prozent seiner Kraft wiedererreicht. Damals hatte der TV-Bäcker in einer TLC-Sonderausgabe demonstriert, wie schwer es ihm noch fällt, Torten zu dekorieren und damit seinem eigentlichen Tagwerk nachzugehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allerdings auch erst drei Operationen hinter sich.

Instagram / buddyvalastro Buddy Valastro im September 2020

Getty Images Buddy Valastro im April 2019

Instagram / buddyvalastro Buddy Valastro im Mai 2020

