Große Tauer um Thomas Fritsch. Im Alter von 18 Jahren ergatterte der gebürtige Dresdner seine erste große Filmrolle und startete somit seine Schauspielkarriere. In den darauffolgenden Jahren war er unter anderem in Produktionen wie Der Bergdoktor und "Hallo Robbie!" aber auch in zahlreichen Rosamunde Pilcher-Verfilmungen zu sehen. Doch auch als Synchronsprecher war Thomas äußert erfolgreich. So lieh er beispielsweise Russell Crowe (57) in "Gladiator" oder John Hurt (✝77) in drei Harry Potter-Filmen seine Stimme. Doch nun erreichen seine Fans traurige Nachrichten: Fritsch ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Wie Bunte berichtet, bestätigte die Sängerin Anja Hauptmann, eine enge Vertraute des Schauspielers, seinen Tod. "Heute früh ist Thomas um 8 Uhr friedlich eingeschlafen", erklärte sie gegenüber der Zeitschrift. Nähere Hintergründe gibt es dazu bislang noch nicht. Bis zu seinem Lebensende soll der "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller in einem Seniorenheim gelebt haben.

Vor einigen Jahren war Fritsch dagegen noch viel auf Reisen. Damals verbrachte er seine Zeit zum großen Teil allein auf der griechischen Insel Mykonos. Eine Frau und Kinder hatte er nicht. Wie der Ice Age-Synchronsprecher 2014 in einem Interview mit der Westdeutschen Zeitung verriet, bestehe seine Familie aus guten Freunden.

Anzeige

Getty Images Thomas Fritsch, 2008

Anzeige

Max Bertani Thomas Fritsch in Berlin

Anzeige

Getty Images Thomas Fritsch, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de