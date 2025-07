Neuer Mensch: So sehr hat sich Alisha Lehmann verändert

Alisha Lehmann (26) ist die bekannteste Fußballspielerin weltweit. Neben ihrem Können auf dem Rasen ist jedoch eine ganz andere Sache in der Öffentlichkeit Gesprächsthema: ihr Aussehen. Nicht nur mit ihren top gestylten Haaren und makellosem Make-up sorgt sie für Wirbel in der Fußballwelt. Seit ihren Anfängen im Profifußball hat sich ihr Aussehen stark verändert. In den sozialen Medien geht derzeit ein Vorher-Nachher-Foto viral, das diesen Wandel veranschaulicht. Darauf zu sehen ist die Fußballerin vor ihren Schönheits-OPs im Jahr 2018 und danach im Jahr 2024. Alisha ist nicht nur älter geworden und hat ihren sogenannten "Babyspeck" im Gesicht verloren: Ihre Lippen sind praller, ihre Wangen markanter, ihr Kinn spitzer und ihre Nase schmaler.

Welche Eingriffe mutmaßlich zu Alishas äußerem Wandel führten, erläuterte Dr. med. Oliver Ludwig, ein Schönheitschirurg aus Berlin-Zehlendorf, gegenüber Bild. Er vermutet, dass sie sich nicht nur einmal zum Beauty-Doc begeben hat: "Anhand der Bilder vermute ich eine Nasen-Korrektur, Buccal Fat Removal (zu Deutsch: Entfernen von Fettkörpern aus der Wange), eine Filler-Behandlung mit Hyaluronsäure an den Lippen und Wangenknochen sowie eine Botox-Behandlung am Kaumuskel und ein seitlicher Augenbrauenlift." Die wohl größte Veränderung, die Verschmälerung des Gesichts der Blondine, resultierte höchstwahrscheinlich aus einer Botox-Behandlung im Kaumuskel. "Damit wird die Kieferwinkelpartie schmaler." Diese Behandlung hat jedoch nicht nur einen kosmetischen, sondern auch medizinischen Vorteil für zum Beispiel Patienten, die unter Bruxismus – dem unbewussten Pressen oder Knirschen von Zähnen – leiden.

Mit der Schweizer Nationalmannschaft kämpft Alisha derzeit im eigenen Land um den EM-Titel. Nachdem sich die Frauen der Nati als Zweite hinter Norwegen für das Viertelfinale qualifiziert haben, geht es für sie nun um alles. Am heutigen Freitag, den 18. Juli, treffen die Schweizerinnen auf Spanien und kicken um den Platz im Halbfinale. Sollte ihnen das gelingen, kicken sie am 22. oder 23. Juli ums Finale.

Getty Images Alisha Lehmann, Juli 2025

Getty Images Alisha Lehmann, Mai 2019

Getty Images Alisha Lehmann, Profifußballerin