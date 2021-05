Jetzt stehen alle Beiträge für das ESC-Finale 2021 fest! Vergangenen Dienstag lief das erste Halbfinale der Multikulti-Musikshow, bei der es letztendlich zehn von 16 Ländern ins Finale am kommenden Samstag geschafft haben. So dürfen unter anderem Russland, Schweden und Norwegen um die gläserne Trophäe kämpfen. Am heutigen Abend fand das zweite Halbfinale statt: Und jetzt sind auch die letzten zehn Acts für das Finale bekannt!

Nachdem die Jurys der Länder die Auftritte bereits zuvor bewertet hatten, kam am heutigen Abend das Zuschauer-Voting dazu. Diese Länder haben sich für das Finale qualifiziert: Albanien, Serbien, Bulgarien, Moldau, Portugal, Island, San Marino, die Schweiz, Griechenland und Finnland. Die Zuschauer dürfen sich am Samstag wohl auf ein spektakuläres Event mit insgesamt 26 sehr verschiedenen musikalischen Darbietungen freuen. Denn von ruhigen Balladen bis hin zu rockigen Tracks von beispielsweise Italien ist alles dabei.

Die italienische Band Måneskin wird ihren Song "Zitti E Buoni" zum Besten geben – sie werden schon jetzt als Favoriten für den ESC-Sieg gehandelt. Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien mussten sich nicht qualifizieren, da sie die Sponsoren für die Veranstaltung sind. Die Niederlande sind durch den Sieg 2019 ebenfalls automatisch im Finale.

Getty Images Serbiens Beitrag zum ESC 2021

Getty Images Finnlands Beitrag zum ESC 2021

Getty Images Griechenlands Beitrag zum ESC 2021

Getty Images Albaniens Beitrag zum ESC 2021

Getty Images Victoria Georgieva auf der ESC-Bühne

Getty Images Portugals Beitrag zum ESC 2021

Getty Images Senhit und Flo Rida für San Marino beim ESC

Getty Images Die Schweiz beim ESC 2021

