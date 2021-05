Die ersten zehn Länder für das ESC-Finale 2021 stehen fest! Am heutigen Abend fand das erste Halbfinale der beliebten Musikshow statt. Insgesamt traten 16 Acts auf – und lieferten trotz der anhaltenden Gesundheitskrise grandiose Performances ab. Eine ausgewählte Jury, bestehend aus Musikexperten aus den antretenden Ländern haben schon gestern ihre Punkte vergeben. Heute kamen die Zuschauer-Votings dazu: Diese Acts konnten heute am meisten überzeugen!

Am kommenden Samstag werden unter anderem diese Länder im Finale um die Trophäe kämpfen: Norwegen, Israel, Russland, Aserbaidschan, Malta, Litauen, Zypern, Schweden, Belgien und die Ukraine dürfen erneut auf die große Bühne der Ahoy Arena in Rotterdam und repräsentativ für ihr Land antreten. Am Donnerstag wird sich dann das zweite Halbfinale zutragen, bei dem ebenfalls zehn Künstler für das Mega-Event am Samstag ausgewählt werden.

Seitdem Australien 2015 erstmalig am ESC teilnehmen durfte, hatte es der Staat auch immer bis ins Finale geschafft. Doch dieses Jahr hat es nicht gereicht. Die Sängerin Montaigne konnte aufgrund der Pandemie nicht in die Niederlande einreisen – deswegen wurde ihre Performance vorab aufgezeichnet und während der Veranstaltung abgespielt.

Anzeige

Getty Images Russlands Beitrag beim Eurovision Song Contest 2021

Anzeige

Getty Images Israels Beitrag zu dem Eurovision Song Contest 2021

Anzeige

Getty Images Ukraines Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

Getty Images Aserbaidschans Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

Getty Images Maltas Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

Getty Images Zyperns Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

Getty Images Belgiens Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

Getty Images Norwegens Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021

Getty Images Schwedens Beitrag beim Eurovision Song Contest 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de