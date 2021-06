Kourtney Kardashian (42) lässt mal wieder besonders tief blicken! Die Keeping Up With The Kardashians-Bekanntheit versorgt ihre Fans so gut wie täglich mit heißen Fotos von sich: Egal ob hautenges Kleid oder knapper Bikini – sie weiß ihre Reize genau einzusetzen. Jetzt zeigt die Kalifornierin einmal mehr, was sie zu bieten hat: Sie postete ein paar scharfe Selfies von sich im BH!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Unternehmerin eine ganze Reihe an Fotos, um den Followern ihre neuen diamantbesetzten Zähne zu präsentieren. Besonders auffällig ist dabei ihr Outfit: Kourtney trägt lediglich einen BH der Marke Dior und gewährt ihren Fans dabei einen Blick auf ihre üppige Oberweite. Die Follower sind von dieser sexy Ansicht hin und weg: Innerhalb eines Tages wurde der Post fast 2,5 Millionen Mal gelikt.

Auch mit ihrem Freund Travis Barker (45) lässt sich die 42-Jährige regelmäßig auf heißen Fotos ablichten. Zuletzt hatte das Model vor wenigen Tagen ein paar Bilder geteilt, die das Paar beim Turteln zeigen: Eng umschlungen küssen sich die beiden auf den Schnappschüssen, während der Musiker seine Liebste am Po festhält.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker beim Knutschen

