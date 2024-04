Kourtney Kardashian ist stolz auf ihren After-Baby-Body!

Der Kardashian-Jenner-Clan macht regelmäßig mit Baby-News auf sich aufmerksam. Kourtney (45), Kim (43) und Khloé Kardashian (39) durften bereits mehrere Kinder auf der Welt begrüßen. Auf einem aktuellen Bikini-Schnappschuss, mit dem Kim Kourtney auf Instagram zum Geburtstag gratulierte, strahlen die drei Realitystars in die Kamera. Da die 45-Jährige aber nicht ganz so definiert wie ihre Schwestern aussehe, schreibt ein Fan: "Jetzt wissen wir, dass sie das Bild nicht liken wird." Der Nutzer hat aber falsch gedacht! "Ich liebe dieses Bild! Meine Schwestern und ich haben Spaß bei einem Ausflug mit unseren Kindern... und die Erinnerungen bleiben für immer! Ich liebe diesen Körper, der mir meine Kinder geschenkt hat", kommentiert Kourtney.

In ihrem Beitrag richtet Kim liebevolle Worte an das Geburtstagskind: "Es gibt niemanden auf diesem Planeten, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe und mit dem ich all dieselben Erinnerungen vom Aufwachsen habe wie mit dir und ich schätze sie alle." Für die Unternehmerin sei ihre gemeinsame Zeit "die magischste Reise" gewesen. "Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, noch weitere 45 Jahre mit dir zu verbringen." Besonders ihr letzter Geschwister-Trip, von dem offenbar auch der Schnappschuss stammt, bleibe für immer in ihrem Herzen.

Viele Nutzer feiern Kourtneys Aussehen auf dem Bild. "Kourtney sieht so süß aus" oder auch "Können wir darüber sprechen, wie gut Kourtney aussieht? Vier Kinder später und sie kann sich so natürlich sehen lassen", schreiben die User begeistert unter dem Instagram-Beitrag. Da lässt es sich selbst Travis Barker (48) nicht nehmen, seine Liebste zu bewundern und kommentiert mit einem schwarzen Herz.

Instagram / kimkardashian Kim, Khloé und Kourtney Kardashian

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im Januar 2024

