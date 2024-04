Nach Rockys Geburt: So fühlen sich Travis und Kourtneys Kids

Im vergangenen November begrüßten die Reality-TV-Berühmtheit Kourtney Kardashian (45) und der US-amerikanische Schlagzeuger Travis Barker (48) ihren kleinen Sohn Rocky auf der Welt. Ihr neuer Sprössling machte sie zu einer echten Patchworkfamilie. Denn die Schwester von Kim Kardashian (43) ist bereits stolze Mutter von Mason (14), Penelope (11) und Reign (9). Auch Travis bringt seine Kinder Landon (20), Alabama (18) und Atiana (25) mit in die Beziehung. Doch wie haben ihre Kids auf den neuen Familienzuwachs reagiert? "Die Kinder von Kourtney und Travis haben Rocky in ihre Herzen geschlossen", verrät nun ein Insider im Interview mit Entertainment Tonight. Alle gehen in ihrer neuen Rolle als ältere Geschwister voll und ganz auf, macht der Informant deutlich.

Auch die The Kardashians-Bekanntheit und der Blink182-Star schweben offenbar auf Wolke sieben. Denn die Quelle erklärt: "Kourtney fühlt sich großartig. Sie ist so glücklich wie schon lange nicht mehr. Sie ist dankbar, dass sie ihre Familie mit Travis vergrößert hat." Für die ganze Familie sei es ein wunderschönes neues Kapitel. Trotzdem legen die frischgebackenen Eltern wohl viel Wert auf ihre Zweisamkeit. "Sie nehmen sich immer noch viel Zeit füreinander und für sich selbst. Sie wissen, wie wichtig das für jede Beziehung ist, und beide bemühen sich gewissenhaft darum", betont der Insider.

Ihr Familienglück wird auch in den sozialen Netzwerken mehr als deutlich. Zu Kourtneys 45. Geburtstag vor wenigen Tagen widmete der Musiker seiner Liebsten einen Post auf Instagram. Zu einer Reihe von süßen Familienschnappschüssen und Paarfotos richtete er wertschätzende Worte an die Unternehmerin. "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, Seelenverwandte und beste Freundin für immer", schrieb der 48-Jährige in die Bildunterschrift. Emotional fügte er hinzu: "Ich liebe dich und unser gemeinsames Leben. Danke, dass du die tollste Frau bist, die man sich wünschen kann. Auf viele weitere Jahre mit gemeinsamen Abenteuern."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2024

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

