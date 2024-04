Mit Baby Rocky: So feierte Kourtney Kardashian Geburtstag

Kourtney Kardashian ließ es sich so richtig gut gehen. Vor wenigen Tagen feierte die Reality-TV-Darstellerin ihren Geburtstag. Auf Instagram zeigt sie den Fans jetzt, wie sie ihren Ehrentag verbrachte. Die The Kardashians-Protagonistin teilt eine Reihe an Bildern, die sie gemeinsam mit Ehemann Travis Barker (48) und ihren Kindern im Urlaub zeigen. Dabei postet sie auch ein neues Foto von ihrem Sohn Rocky. Travis hält den kleinen Jungen behutsam auf dem Arm, während sich die Familie ein Feuerwerk am Strand anschaut. Kourtney (45) schien hingegen nur Augen für ihr Baby gehabt zu haben. Lächelnd beobachtet die 45-Jährige Rockys Reaktion auf das bunte Spektakel.

Auf einem weiteren Foto zeigt sich Kourtney in einem bunten Bikini. Dabei präsentierte sie stolz ihren After-Baby-Body. Unter dem Post erhält die ehemalige Keeping Up with the Kardashians-Darstellerin zahlreiche Komplimente. "Dein Körper ist auch nach vier Kindern atemberaubend", schreibt beispielsweise ein Fan. "Du siehst so schön aus", pflichtet ihm ein weiterer Follower bei. Auch Kourtneys Ehemann Travis zeigt sich von den Aufnahmen seiner Frau begeistert: "45 sah noch nie so gut aus."

Kourtney soll sich aktuell pudelwohl in ihrer Haut fühlen. Vor allem das Thema Selbstliebe scheint ihr derzeit wichtiger denn je zu sein. "Kourtney ist einer dieser Menschen, die mit zunehmendem Alter immer besser werden", erklärte ein Insider gegenüber People. "Sie ist viel freundlicher zu sich, versucht, sich nicht zu stressen und ist so sehr glücklich mit dem Leben", fügte die Quelle hinzu. Vor allem die Beziehung zu Travis soll dafür sorgen, dass sich Kourtney glücklicher und zufriedener denn je fühle.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

