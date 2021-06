Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) können wortwörtlich nicht die Finger voneinander lassen. Schon seit einigen Monaten gehen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Schlagzeuger gemeinsam durchs Leben. Dabei scheinen sie bis über beide Ohren verliebt zu sein – und lassen die ganze Welt auch häufig an ihrem Glück teilhaben. Nun teilte Kourt erneut ein paar Pärchen-Schnappschüsse: Und die sind – wie gewohnt – ziemlich heiß.

In einem Post auf Instagram zeigte die 42-Jährige nun wieder, wie gern sie ihren Liebsten hat. Auf zwei Bildern war zu sehen, wie Kourtney ihre Beine um Travis schlang und ihn abknutschte. Er hielt sie dabei am Po fest. Die Fotos wurden in einem Tonstudio gemacht – der Schlagzeuger nahm dort vermutlich neue Musik mit seiner Rockband Blink-182 auf. Den Beitrag kommentierte Travis ganz verliebt mit "Mein Baby" und einem Herz-Emoji.

Schon im April hatte Kourtney ein ganz ähnliches Foto von sich und ihrem Schatz geteilt. Mit der gleichen Pose waren die beiden darauf allerdings nicht im Tonstudio, sondern in einer Wüstenlandschaft in den USA zu sehen. Wenige Monate später scheinen sie also noch genauso verrückt nacheinander zu sein.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker knutschen

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Malibu

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2021

