So emotional gratuliert Kim Kardashian Schwester Kourtney!

Kourtney Kardashian (45) hat heute allen Grund zum Feiern: Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit wird 45 Jahre alt. An ihrem Ehrentag lässt es sich ihre jüngere Schwester Kim (43) natürlich nicht nehmen, ihr die besten Glückwünsche auszurichten. "Alles Gute zum Geburtstag, Queen. Es gibt niemanden auf diesem Planeten, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe und die gleichen Erinnerungen an das Erwachsenwerden teile wie mit dir, und ich schätze sie alle", schreibt die Unternehmerin zu einem Throwback-Foto auf Instagram, das sie mit Kourtney und Khloé Kardashian (39) vor einer traumhaften Meereskulisse zeigt.

In einem nachfolgenden Abschnitt wird die 43-Jährige plötzlich noch emotionaler: "Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, weitere 45 Jahre mit dir zu verbringen!" Dabei erinnert sie sich auch an einen ganz besonderen Moment mit dem Geburtstagskind zurück. "Ich werde besonders diese letzte Schwesterreise schätzen, bei der alle unsere Kinder Tanzpartys hatten, bis sie ohnmächtig wurden, so wie wir alle aufgewachsen sind", schwelgt Kim in alten Erinnerungen und schließt ihren Gratulationsgruß ab: "Ich feiere dich heute und bin dir für immer dankbar, dass du immer den besten Rat gibst, den eine Schwester geben kann!"

Auch Familienoberhaupt Kris Jenner (68) gratulierte ihrer Tochter bereits rührend auf Social Media. Sie könne gar nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen sei. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein erstgeborenes Babydoll. [...] Ich kann gar nicht glauben, dass du 45 bist!", schrieb die 68-Jährige zu einer nostalgischen Bildreihe und fängt dabei an, von Kourtney zu schwärmen: "Du bist zu der schönsten und erstaunlichsten Tochter, Ehefrau, Mama, Schwester, Tante und besten Freundin herangewachsen, die ein Mädchen haben kann."

Getty Images Kourtney Kardashian im Januar 2024

Getty Images Kris Jenner

