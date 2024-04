Vor zweitem Hochzeitstag: So happy ist Kourtney Kardashian!

Am 15. Mai jährt sich die Hochzeit von Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) bereits zum zweiten Mal. Anlässlich des romantischen Jubiläums berichtet ein Insider jetzt gegenüber People von den großen Glücksgefühlen der The Kardashians-Protagonistin. "Sie genießt viel Zeit mit der Familie. Die Arbeit steht nur noch an zweiter Stelle", betont der Informant und verdeutlicht zudem: "Sie wirkt viel ruhiger, viel glücklicher und viel zufriedener mit dem Leben."

Ein Grund für Kourtneys Glück ist offenbar Travis' Verhalten. Der Blink 182-Drummer macht wohl alles, damit sich seine Gattin gut fühlt. "Travis ist unglaublich. Er behandelt Kourtney wie eine Königin", schwärmt der Promi-Experte und fügt hinzu: "Sie sprechen darüber, gemeinsam alt zu werden – es ist wirklich sehr süß!"

Kourtney und Travis gaben sich am 15. Mai 2022 in der US-amerikanischen Stadt Santa Barbara offiziell das Jawort. Im darauffolgenden Sommer krönten sie ihre Liebe noch mit einer fulminanten Feier in der malerischen italienischen Küstenstadt Portofino. Zu der Traumhochzeit waren zahlreiche prominente Gäste geladen: Neben den Mitgliedern von Kourtneys berühmter Familie wohnten der Zeremonie unter anderem auch Megan Fox (37), Machine Gun Kelly (33) und Co. bei.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

