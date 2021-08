Große Trauer um Trevor Moore. Der Comiczeichner hatte sich in den vergangenen Jahren als Schauspieler und Comedian einen großen Namen gemacht. Seinen Durchbruch schaffte er mit der Comedy-Serie "The Whitest Kids U' Know" im Jahr 2007 – und nur zwei Jahre später schrieb und drehte er gemeinsam mit Zack Cregger und Sam Brown seinen eigenen Kinofilm namens "Miss March". Doch nun erreichen Trevors Fans leider schreckliche Nachrichten: Er ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben.

Das bestätigte jetzt sein Management und seine Familie gegenüber The Sun. Der gebürtige US-Amerikaner sei am Freitagabend an den Folgen eines unerwarteten Unfalls gestorben. Trevor hinterlässt seine Frau Aimee Carlson und den gemeinsamen Sohn August. Seine Liebste veröffentlichte nach seinem Ableben ein emotionales Statement: "Wir sind am Boden zerstört über den Verlust meines Mannes, meines besten Freundes und des Vaters unseres Sohnes. [...] Wir wissen nicht, wie wir ohne ihn weitermachen sollen, aber wir sind dankbar für die Erinnerungen, die wir haben und die für immer bei uns bleiben", ließ sie verlauten.

Seine langjährigen Freunde und Kollegen Zack und Sam meldeten sich nach Trevors Tod ebenfalls in einem emotionalen Schreiben zu Wort. "Heute früh haben wir erfahren, dass wir unseren Bruder, unseren Mitarbeiter und die treibende Kraft hinter 'The Whitest Kids U' Know' verloren haben. Er war unser bester Freund – und wir sprechen für uns alle, wenn wir sagen, dass der Verlust von Trevor unvorstellbar ist", vermeldeten die beiden Schauspieler.

Anzeige

Getty Images Trevor Moore, Comedian

Anzeige

Getty Images Trevor Moore mit seinem Kollegen Sam Brown im Jahr 2009

Anzeige

Getty Images Trevor Moore, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de