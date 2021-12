Bereits im August wurde bekannt, dass Trevor Moore (✝41) vollkommen unerwartet verstorben ist. Der Schauspieler, der vor allem durch die Serie "The Whitest Kids U' Know" und den Film "Miss March" berühmt geworden ist, wurde gerade einmal 41 Jahre alt. Damals hieß es lediglich, ein Unfall sei schuld am viel zu frühen Tod des US-Amerikaners. Nun steht Trevors genaue Todesursache fest.

Wie TMZ aus den Obduktionsunterlagen erfahren hat, ist Trevor an einem stumpfen Kopftrauma verstorben. Der Comiczeichner ist demnach von einem Balkon aus dem zweiten Stock in die Tiefe gestürzt. Aufnahmen von Überwachungskameras bestätigen offenbar, dass es sich um einen Unfall handelte. Bei Trevor wurde außerdem ein Blutalkoholwert von 0,27 Prozent nachgewiesen.

Trevor hinterlässt seine Frau Aimee und seinen Sohn August. Bereits vor einigen Monaten teilte Aimee ein rührendes Statement zu Trevors Ableben: "Wir sind am Boden zerstört über den Verlust meines Mannes, meines besten Freundes und des Vaters unseres Sohnes. [...] Wir wissen nicht, wie wir ohne ihn weitermachen sollen, aber wir sind dankbar für die Erinnerungen, die wir haben und die für immer bei uns bleiben."

Getty Images Trevor Moore, Schauspieler

Getty Images Trevor Moore bei einer Viewing-Party zu "Flight of the Conchords", 2009

Getty Images Trevor Moore, Schauspieler

