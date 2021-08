Wer ist der Hauptversorger in der Familie – Melanie Müller (33) oder Mike Blümer? Erst vor wenigen Tagen stattete Mike seiner Ehefrau einen Besuch im Promi Big Brother-Haus ab. Die Schlagersängerin hatte zuvor kein Geheimnis daraus gemacht, dass in ihrer Ehe aktuell nicht alles rund läuft. In diesem Zusammenhang tat auch ein weiteres Familienmitglied seine Meinung kund: Jetzt äußerte sich Mellis Vater Alfons gegenüber Promiflash dazu, wer der Haupternährer der Familie ist.

Er erklärte im Gespräch mit Promiflash: "Das ist schwierig zu sagen, da Mike sehr viel an dem Haus gearbeitet hat. Das hat natürlich auch den Wert des Hauses gesteigert." Die beiden würden sich gegenseitig gut ergänzen. Melli wäre auf die Unterstützung ihres Mannes angewiesen. Ohne ihn könne sie ihrer Karriere als Schlagersängerin nicht so einfach nachgehen. Alfons betonte: "Wer jetzt mehr Geld verdient, steht außer Frage – es gibt keinen 'Haupternährer'. Meiner Meinung nach sind es beide."

Aktuell kriselt es zwischen der Entertainerin und ihrem Mann. Vergangenen Montag trafen die beiden dann zum ersten Mal seit dem Beginn des TV-Experiments im Container aufeinander. Trotz ihrer privaten Probleme nutzte Mike diese Gelegenheit, um seiner Frau Mut zuzusprechen und ermunterte sie, weiter durchzuhalten.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike Blümer

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Mike Blümer mit ihren Kindern Mia Rose und Matty

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller und Mike Blümer bei "Promi Big Brother"

