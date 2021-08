Melanie Müller (33) erlebte ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle! Bereits kurz nachdem die Schlagersängerin in den Promi Big Brother-Container einzog, machte sie kein Geheimnis daraus, dass es zwischen ihr und ihrem Ehemann Mike Blümer derzeit alles andere als rund läuft. Bisher ließ sich Mike auch nicht im Publikum der Liveshow blicken. Jetzt organisierte der große Bruder allerdings eine Aussprache zwischen Melli und Mike – und die verlief äußerst emotional!

Schon kurz nachdem Melli den Raum mit ihrem Mann Mike betrat, wurde sie von ihren Gefühlen übermannt und begann zu weinen. Statt seine Liebste zur Rede zu stellen, sprach Mike Melanie Mut zu, weiter durchzuhalten. "Ich mache mir so viele Gedanken und es tun mir so viele Sachen leid", sprudelte es nur so aus der Musikerin heraus. Doch das ist für Mike alles erstmal Nebensache: "Ich weiß, du kämpfst wie eine Löwin. Es ist okay, mach das Ding noch richtig zu Ende!" Zu Hause wolle das Paar dann alles Weitere klären.

Mike überraschte seine Melanie aber nicht nur mit seinem Besuch – er brachte seiner Gattin auch ein Bild ihrer beiden Kinder mit. "Die stehen auch vorm Fernseher in der Küche und schauen, weil Mami im Fernsehen ist", erzählte Mike. Ohnehin sei die komplette Familie stolz auf die 33-Jährige.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Getty Images Melanie Müller mit ihrem Mann Mike

Sat.1 Melanie Müllers Mann Mike mit den gemeinsamen Kindern

