Große Trauer um Sarah Dash! Die Sängerin war zunächst Mitglied des Duos Capris und danach Teil des Quartettes The Ordettes. Der Karrieredurchbruch gelang ihr im Trio LaBelle, mit dem sie als Vorband für The Who auftrat. 1974 brachten LaBelle den Song "Lady Marmelade" auf ihrem Album "Nightbirds" heraus. Ein Jahr später verließ Sarah die Gruppe und startete eine Solokarriere, bevor es 1995 zu einer Reunion kam. Jetzt ist sie gestorben.

Familie, Fans und Mitglieder ihres Gesangstrios trauern um sie. Wie Billboard berichtet, sei Sarah am 20. September im Alter von 76 Jahren verstorben. Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt. Auf Instagram meldete sich Patti LaBelle aus dem Trio LaBelle zu Wort. Sie postete ein Video, was die beiden zwei Tage zuvor bei einem Auftritt zeigt. "Sarah Dash war eine außergewöhnlich talentierte, wunderschöne, liebevolle Seele, die mein Leben und das so vieler anderer so sehr bereichert hat", trauert Patti.

Auf Instagram drücken Fans ihre Trauer aus. "Das bricht mir mein Herz", kommentiert ein User. "Ruhe in Frieden Sarah! Mein Beileid an die Familie, was für eine wundervolle Frau", schreibt ein Follower.

Getty Images Sarah Dash, Oktober 2015

Getty Images Sarah Dash, 2018

Getty Images Sarah Dash, Dezember 2019

